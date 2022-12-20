澳車北上今起接受申請　港車安排明年首季公布

廣東省新聞辦周二（20日）舉行記者會，公布該省與澳門政府推進全面放開澳門車輛經港珠澳大橋珠海公路口岸出入內地（下稱「澳車北上」）政策的進展。會上表示，從即日下午2時起接受澳門私家車申請，於明年1月1日凌晨零時起，「澳車北上」的澳門私家車可正式進入廣東，預計約8萬澳門私家車車主可受惠。廣東與香港政府正爭取於明年首季公布有關「港車北上」的詳細安排，並於明年實施。

記者會稱，廣東與澳門政府已制定《廣東省關於澳門機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》，兩地政府簽署《澳門機動車入出廣東協議》，成功打通牌證申領、保險購買、系統建設等關鍵環節，並向國務院爭取免擔保政策，目前「澳車北上」政策實施各項準備已經就緒。

有關政策的具體措施安排有3個方面，首先是政策實行「1人1車」，一輛車可配兩名駕駛者。澳門車主只要年滿18周歲、持有港澳居民來往內地通行證即可申請由本人登記持有的一輛澳門私家車進入內地牌證。其次，申請人獲核發電子臨時入境機動車牌證有效期，與所購買的內地交強險有效期一致，最長不超過一年，期內澳門私家車預約後可多次進出廣東。最後，申請人可利用「澳車北上」信息管理服務系統一站式辦理所有手續。

此外，「澳車北上」的管理辦法規定澳門私家車只能經港珠澳大橋珠海公路口岸出入，並在廣東省範圍內行駛；每次入境後連續停留不超過30天，每年累計停留不超過180天。