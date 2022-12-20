未來一兩周迎重症高峰　內地專家憂現疫情海嘯

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發周一（19日）表示，內地未來一兩周將迎來新冠重症高峰，各醫療機構應早做準備，「這次新冠疫情的感染高峰不是一般的高，是疫情海嘯」。至於內地會否在短期內發生大量二次感染，王廣發表示，本次大範圍感染會產生群體免疫，且是針對當前的Omicron流行株BF.7和BA.5.2，所以短期內重複感染的可能性較小。

王廣發提及，北京本次的疫情重症高峰還未到，醫療資源已經比較緊張，大批醫務人員受感染，幸好在他們很快就能陸續返回工作崗位，減輕人手不足的壓力，但病人量會緊接上漲。感染高峰過後，就會迎來重症高峰。醫院的各個深切治療部門主要承擔重症救治任務，為防出現醫療資源擠兌等情況，各級醫院要盡可能擴充重症床位。

王廣發認為，因為南北氣候的差異，南方地區的重症比例可能比北方地區較低；但不同地區的疫情基礎水平、傳播風險，會受人口密度、人口流動性等因素影響，因此各地不會同時迎接高峰。內地本輪疫情高峰大概要持續到農曆新年後，可能要到明年2月底、3月初才能基本恢復正常，但北方停止供暖後，可能還會迎來小高峰。