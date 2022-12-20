加快新冠藥物審批　國家藥監局嚴查涉疫廣告

內地民眾搶購連花清瘟等感冒發燒藥，多地出現藥物短缺情況。國家藥監局周二（20日）召開新聞發布會，強調後續還將繼續實行研審聯動，加快新冠肺炎臨床診療急需藥品的審評審批，最快3個工作日內完成審批。對已上市但需擴大供給的，各級藥品監管部門將採取靠前服務，加快藥品上市後變更審批程序，允許企業採取委託生產等多種辦法，快速增產擴能。

國家藥監局副局長黃果表示，目前國家藥監局已附條件批准新冠病毒疫苗5款，另有8款新冠疫苗經有關部門論證同意後納入緊急使用；批准治療藥物11款、各類檢測試劑128款。當局加強監督，對存在風險隱患的，堅決採取風險控制措施；對存在違法違規行為的，堅決立案查處；對涉嫌犯罪的，堅決移送公安機關追究其刑事責任。

市場監管總局監管涉疫廣告，開展常態化監測和違法線索快速處置，自本月5日已組織監測相關廣告16.86萬條次，發現的涉嫌違法線索均已轉屬地快速核查處置。當局會重點查處引發社會恐慌和妨礙公共秩序、欺騙或者誤導消費者的廣告，以及冒用科研單位、學術機構、專家學者等名義發布的虛假違法廣告。