內地前法官倡部分涉疫案件　終止審理停處罰

隨着內地放寬防疫政策，前最高人民法院研究室刑事處副處長和最高人民法院刑事法官黃應生本月撰文呼籲，涉疫案件的處理思路也應隨之調整。他周日（18日）受訪提出，對於部分已生效的判決，如去年11月當新冠病毒演變為Omicron後，因為傳播Omicron而被刑事或行政處罰的人，建議司法機關予以糾錯。

黃應生撰文指，此前一些涉疫案件，如隱瞞行程或管控期間擅自外出但沒引起疫情傳播的，現在不宜再定罪處罰；而沒有生效的案件，應一律終止審理、審查或偵查，作宣告無罪、不起訴或撤銷案件處理。黃建議，公檢法等機關在涉疫案件的處理思路上，應隨優化防疫新十條措施調整，對於有些已生效的判決，如因傳播Omicron而被刑事或行政處罰的人，按理也應糾錯。

黃應生提到，有地方法院的法官向他反饋，其所在區域的檢察院有兩宗涉疫案件本擬起訴至法院，目前已退回公安機關，公安機關現在決定撤銷刑事案件，只作行政違法處理，認為這無疑是一個好趨勢。報道指出，2019年底至前年初，內地實施較嚴格的防疫管控措施，首宗違反新冠疫情管控案件出現在前年2月。從時間分布來看，前年判決的案例最多，佔逾八成，且涉案人大多有湖北武漢旅居史；去年有約9宗判例，本年至今則只公布了4宗。