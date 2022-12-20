女子舉報父親遭毆斃　一被告判無期徒刑

河南省開封市杞縣板木鄉前營村葉某青案引起關注，案中被毆斃死者女兒葉某婷在網上公開多次發文表示「兇手逍遙法外」，其後更有指葉女在公開消息後失聯等。法院周一（19日）判處案中一名被告無期徒刑，並指死者女兒散布謠言，對案件產生不良影響。

河南省開封市中級人民法院對案一審公開宣判，被告人劉青藝和劉得見被判以故意傷害罪罪成，其中劉青藝判無期徒刑及剝奪政治權利終身，而劉得見則判有期徒刑8年。兩人需共同賠償附帶民事訴訟原告人經濟損失共計11.9萬（人民幣，約13.2萬港元）。死者葉男因侮辱劉青藝已死的岳父而引起爭執，雙方發生毆鬥，其後另一名被告劉得見在兩人休戰後向葉男叫罵，隨即二人倒地廝打，被在場人士勸開後各自離開。葉男到家後與凌晨出現身體不息，由妻子撥打電話送院，其後因重度顱腦損傷致以中樞神經為主的多器官功能衰竭搶救無效死亡。

對於網上謠傳關於「兇手逍遙法外」和「被害者女兒葉某婷公開事件後失聯」等消息，法院回應指有關言論皆為不實言論，用以誤導輿論，法院強調縣公安機關以多次與家屬溝通並介紹案件進展情況，並表明案件正常辦理進程中，但受害者家屬依然持續在社交媒體上持續發布歪曲事實的消息，對案件產生不良影響。縣公安局警員在12月6日在葉某婷男友在場的情況下出示證件並將其依法帶回調查。