窮母染疫帶癌女睡陽台廁所　警助找旅館再匯款

台灣今年首波寒流來襲，全台氣溫驟降。台中市一名婦人卻因確診新冠，擔心傳染年幼的兒子和中風的丈夫，而被迫和同樣確診且患腦癌的女兒在寒流中一人睡廁所，一人睡戶外的陽台。該婦人情急下只能拜託曾逮捕自己的警員幫忙，該警員竟直接匯款8千元（新台幣，下同，約2千港元）並協助尋找防疫旅館，助婦人渡過難關。

涉事楊姓婦人一年前為幫女兒籌措治療腦癌的醫藥費找工作，卻被詐騙集團奪走銀行存摺並淪為人頭帳戶，後又因居無定所未出庭而被地檢署通緝，被台中烏日警察分局的警員賴威廷查緝。賴警見楊婦身邊帶着年幼的兒子和健康欠佳的女兒，主動關心詢問並留下聯絡方式，向楊婦表示有需要幫忙再聯繫。楊婦主動聯絡後，賴警隨即上網查詢有關防疫旅館的資訊以解決其休息問題，又利用下班時間協助處理通報問題，更在得知她身上僅剩不到100元（約25港元）時，自掏腰包助解燃眉之急。

賴警所屬的烏日警分局大肚分駐所所長表示，除了肯定賴警盡一己之力回饋社會帶動善的循環外，亦表示警方本着關心弱勢和同理心，發掘貧苦和有需要幫助的人且主動給予關懷，讓民眾能維持基本所需，擁有平安喜樂的生活環境。