新冠病毒多次變種　內地首批次疫苗難阻再感染

內地本土新冠疫情持續，防疫部門和專家紛紛呼籲民眾接種新冠疫苗。中國國家傳染病醫學中心主任張文宏近日出席論壇時表示，新冠病毒已經過多次變種，內地民眾接種的第一批次疫苗來自於原始病毒株，病毒在多次變種後，疫苗保護效果愈來愈弱，很難阻止再次感染現時的變種毒株。

中美臨床微生物學與感染病學高端論壇於上周六（17日）舉行，兩國專家在會上討論防疫難點和對策，及對病毒未來可能變化。內媒周三（21日）再度提及張文宏的講話內容，強調目前變種病毒Omicron有多種亞型毒株，在感染一種亞型之後還有可能感染另外一種亞型。他認為，Omicron最終可能像流感病毒一樣，具有季節性感染及區域性感染的特徵。

張文宏指出，人體在感染多種病毒亞型後，在人體的免疫記憶壓力下，最終導致病毒的毒力不斷下降。其他與會專家亦認為，由於病毒的不斷變種，它可以對人群重複感染，同時亦不能忽略其他病毒的合併感染，如流感病毒、呼吸道合胞病毒等。目前內地人群整體的免疫處於窪地，有待接種第2劑新冠疫苗加強劑。