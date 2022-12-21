殘忍砍殺6旬夫婦　村官辯稱正當防衞遭檢方駁斥

江西永修縣灘溪鎮下灣村一對六旬夫婦於今年3月21日晚間遇害，兩人的屍首上共有60處傷口，其中男死者的生殖器更被割掉。案件上周五（16日）在九江市中級人民法院開庭審理，被告辯稱是正當防衞致過失殺人，並懷疑妻子與男死者偷情，因此行兇洩恨。惟檢方指被告持刀入室行兇，非法侵害在前，故意殺人事實清楚及證據確鑿。

檢方調查指，57歲疑犯鄒二儉是下灣村組長，他懷疑妻子與同村的鄒秀勤長期保持不正當男女關係，伺機報復。在案發當日晚上11時許，疑犯攜帶菜刀和撬棍等工具徒步走到死者住處，以撬棍進入對方家的廚房後，改換成受害者家的菜刀和撬棍並進入臥室行兇，砍殺睡在床上的鄒秀勤及對方妻子殷盛香，其後更將男死者的外生殖器割下丟棄。疑犯在逃離現場返回家中後，在親屬的勸說下主動報警自首。

在宣讀起訴書後，疑犯表示當天與男死者發生口角及衝突，對方企圖踢他的下體，加上女死者攻擊他，因此用菜刀正當防衞。對於死者女兒舉報他是村霸，霸佔集體財產及因阻止死因舉報而報復行兇，鄒二儉則加以否認。審判長宣布休庭前表示，案情重大，將交由合議庭評議後擇日宣判。