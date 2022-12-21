梅德韋傑夫訪華　俄願和談解決烏克蘭危機

中共中央總書記、國家主席習近平周三（21日）在北京釣魚台國賓館，會見到訪的俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。兩人談及烏克蘭問題時，中方表示希望有關各方保持理性克制，開展全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切。俄方則稱，烏克蘭危機事出有因，十分複雜，俄羅斯願意通過和談解決面臨的問題。雙方還就共同關心的其他國際地區問題交換意見。

習近平表示，中國共產黨和統一俄羅斯黨長期開展機制化交往，成為鞏固中俄政治互信、推進兩國互利合作、展現兩國戰略協作的獨特渠道和平台。中俄發展新時代全面戰略協作夥伴關係，是雙方基於各自國情作出的長遠戰略選擇。中方願同俄方一道，把新時代中俄關係不斷推進，共同推動全球治理朝着更加公正合理的方向發展。

梅德韋傑夫向習近平轉交俄羅斯總統普京的親筆信，並指統一俄羅斯黨與中國共產黨的合作是俄中關係的重要組成部分。近年來兩黨關係保持高水平發展，雙方開展廣泛交流合作。俄方願與中方積極推進兩國經貿、能源、農業等領域合作，共同抵制外部施加的各種壓力和不公正措施，推動俄中全面戰略協作夥伴關係實現更大發展。