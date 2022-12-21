內地通關聲音愈發強烈　鐵路網現明年1.4往香港高鐵班次惹揣測

隨着內地防疫政策優化調整，有消息指內地明年1月3日起，不再採取境外入境前往隔離設施隔離的措施，優化為「0+3」的政策。適逢上述消息傳出，有內媒周三（21日）發現，在當局未公布通關情況下，中國鐵路手機程式竟出現從北京直達香港的高鐵班次，日期為明年1月4日，引起各界揣測內地明年初或再度放寬檢疫。

相關報道指，購票平台顯示明年1月4日有高鐵列車班次，從北京西直達香港西九龍，列車班次編號為G79。惟當記者再次搜索時，該網頁已被隱藏，僅顯示「列車運行圖調整，暫停發售」。但除了上述情況，有乘客在本月早些時候，已發現平台亦有出售下周日（25日）及下周一（26日），多個內地城市開往香港的高鐵班次，惟網站其後同樣顯示「列車運行圖調整，暫停發售」。

事件引起各界關注，內媒記者亦向港鐵西九龍站客服人員查詢，後者表示目前西九龍站尚未恢復正常的客運服務，無法確定具體的恢復時間。受新冠疫情影響，香港西九龍來往內地的高鐵列車，早於前年1月30日起暫停運行。此前有媒體報道，今年每個季度都有內地至香港的高鐵列車調圖計劃，但最終是否開行仍待官方確定。