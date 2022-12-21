聲稱遭輔警猥褻後入精神病院　女子提告

江西南昌市女子李某雪今年4月爆料稱，有輔警以商談案情為由猥褻她，導致她經常失眠，曾站在商場欄杆前吹風，卻被誤會要跳樓自殺。警員到場勸解後，李女被送入精神病院，強制關押兩個月。李女早前向醫院提告，南昌西湖公安則於周三（21日）通報輔警賴某吉不存在猥褻行為，公安機關已依法作出不予立案決定。

李女聲稱因民事糾紛報警，遭到輔警賴某吉猥褻，事後經常失眠，在商場高層欄杆外吹風時，保安誤以為她要跳樓於是報警。到場的警察來自賴某吉所在的派出所，李女不願離開，並說出遭猥褻一事。她指控警員立即關掉執法記錄儀，支開保安，並帶她回警局調查，再送她入精神病院。李女多次告知院方自己無病，是因舉報輔警才入院，期間曾因哭鬧被人綁在床上。

7月，李女出院後入稟控告江西省精神病院，指控院方在收治、治療、護理過程存在醫療過錯行為。法院早前已開庭審理，將擇期宣判。南昌西湖公安周三則稱，李某雪聲稱被輔警賴某吉「猥褻」，警方調查後認為賴男不存在猥褻行為，但承認賴男私自會見糾紛當事人，違反工作紀律，派出所已給予通報批評及停職處分，他在9月5日離職。警方又稱，李女先後4次在公共場所揚言自殺，宣稱患有抑鬱症、晚上難以入睡，出於對其人身安全考慮，派出所決定送她入精神病醫院。院方檢查發現，李女患有強迫障礙和人格障礙，當時已告知家屬相關治療情況。