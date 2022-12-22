3孩母長期不餵哺　初生嬰僅重2.4公斤

台灣新竹一名女子生育後未有按時餵哺小孩，只有在嬰兒難忍飢餓哭鬧時才餵食，使3個月大的嬰兒體重僅有2.4公斤，比剛出生的體重還輕，而且因長期營養不足和腦部缺氧，嬰兒出現癲癇和軟喉症，至今已3年但仍需臥床無法言語甚至翻身。最高法院依對未滿18歲之人施以凌虐致重傷罪判刑2年10月徒刑定讞。

判決指，陳姓女子早已生育過2名子女，但在2019年7月生育後卻並未按時給予嬰兒所需的餵養，只有在嬰兒哭醒時才餵配方奶和米漿等，導致嬰兒長期飢餓和營養不良而百病纏身。陳女在2019年10月13日上午8時許發現嬰兒臉色有異，立即將其送醫，嬰兒經長期治療和復健，在今年7月7日的最後就診日依然是臥床狀態，無法自行翻身之餘語言和知覺動作發展遲緩，吞嚥及口腔功能異常，需要終身治療。

陳女否認控罪，表示自己是由於經濟壓力，自己亦營養不足而導致沒有充足奶水，加上欠缺育兒觀念和經驗才會是嬰兒挨餓，且在察覺小孩有異時已立即送醫，沒有凌虐主觀犯意。法官則認為，陳女先前已有兩名子女且有另有多項社政資源，卻未運用在育兒上，考慮其求助時自行將幼童抱往警局求助，可見其愛護之情，酌減刑度，按上述刑罰駁回上訴定讞。