市經發局長陳凱凌涉貪　檢方向法院聲押

台灣台南市經發局長陳凱凌被檢舉經手七股工業區開發租售管理案時，操縱散播得標廠商信用不利消息，再要求廠商拿錢擺平，涉貪污治罪條例之利用職務詐取財物罪。台南地檢署認為陳有涉案嫌疑和逃亡、滅證、串供的疑慮，遂於周四（22日）凌晨將其當庭逮捕，並向法院聲押。

檢方周三（21日）指揮台南市調查處搜索與陳凱凌相關的6個處所，檢調人員在陳凱凌住處扣查30萬元新台幣（約7.8萬港元）現金，其中一個文件袋內裝有大量現金和某工程公司的名片等證物。檢方隨後將陳和兩名相關證人帶走調查，有辦案人員表示，案情恐如滾雪球般愈滾愈大。

台媒報道指，國民黨市議員謝龍介曾於今年6月在市議會質詢時，拿出檢舉黑函指控陳凱凌涉及4大弊案，指陳除了涉及七股工業區開發弊案，還涉嫌藉勢藉端勒索財物；另涉操縱柳營科技工業區污水處理廠委外操作案底價，以不符市場行情，且異於其他相同規模採購案金額獨厚特定廠商，涉嫌圖利。惟台南市政風處今年8月作專案報告表示，經調卷、訪談業務同仁及廠商等，各案件均查無違反規定等不法情況。