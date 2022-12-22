內地昨增2966宗本土確診　多地再現血庫告急

國家衞健委周四（22日）通報，內地前一日新增2,966宗本土新冠確診病例，其中以廣東1,325宗佔最多。多地近日發燒門診外大排長龍，民眾囤藥致藥物短缺，亦有不少地方的血庫告急，影響危重症患者治療。周二（20日）舉行的國務院常務會議強調，要穩就業保民生，保障群眾防疫物資和用藥需求。為有效提高基層醫療衞生機構應對發燒患者的接診能力，江西、浙江等地將部分不再使用的核酸採樣點改造成發燒診療小屋，方便居民就醫。

感冒發燒等藥物需求大增，各地市場監管部門加強巡查，嚴禁哄抬藥價。浙江溫州龍灣區有中草藥店將布洛芬片分拆出售，價格為每瓶283元人民幣（約320港元），超成本價百倍，因涉嫌哄抬價格被立案查處。針對藥物短缺問題，多地通報可免費發放退燒藥，包括海南海口市、河南周口市、山東日照市和廣東佛山市等地。其中佛山市每人最多可領取3天的用量，共6粒退燒藥，前往指定藥店領取，每人限領一次。

另外，受疫情和寒潮雙重影響，多地傳出血庫告急消息，其中廣東廣州、江蘇及山東多地血液中心均呼籲符合捐血條件的市民積極參與捐血。內媒周四報道，廣州近日進入捐血淡季，血液庫存量與平時庫存量相比略低，目前仍能保障臨床急救需要和安全。而山東血液中心亦再次發出血液庫存低位預警，尤其是A型血和O型血，僅能滿足臨床極危重症患者3天用血量，呼籲返鄉大學生無償捐血。