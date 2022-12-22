中澳宣布重啟6大領域對話　包括經貿防務

中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅周三（21日）在北京，與澳洲外長黃英賢舉行第6輪中澳外交與戰略對話，強調保持中澳全面戰略夥伴關係健康穩定發展完全符合兩國人民根本利益，也有利於促進亞太地區和世界的和平與發展。雙方同意保持高層交往，啟動或重啟包括經貿、國防等6大領域對話溝通。

內媒周四（22日）報道中澳外交與戰略對話成果聯合聲明，提到王毅與黃英賢就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題交換了意見。雙方重申一個穩定和建設性的中澳關係對兩國、對地區、對世界的重要性，同意中澳關係應符合兩國全面戰略夥伴關係定位，在此基礎上相互尊重、平等互利、管控分歧。

雙方同意保持高層交往，啟動或重啟雙邊關係、經貿問題、領事事務、氣候變化、防務以及地區和國際問題領域對話溝通。雙方亦同意支持兩國人文交流，包括1.5軌高級別對話、中澳工商界首席執行官圓桌會和兩國商業團組互訪。

王毅在會上表示，不願看到中澳關係遇到困難和挫折，其中的教訓要充分吸取，兩國不存在歷史積怨，也沒有根本利害衝突，應該也完全可以成為相互需要的合作夥伴。黃英賢則表示，澳洲新政府堅持一個中國政策，不放大並管理好兩國分歧，在澳中全面戰略夥伴關係框架下恢復和發展各領域溝通交流。