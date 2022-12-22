台下月7日重啟小三通1個月　金門馬祖民眾優先

往返台灣金門、馬祖地區和福建廈門的「小三通」因新冠疫情停擺近3年，距農曆新年僅剩1個月，台灣行政院周四（22日）宣布重啟小三通，實施時間自明年1月7日至2月6日，採專案申請方式，依專案目的向交通部航港局申請航班。金門每天最多安排1班、馬祖每周最多2班，對象以兩地民眾和大陸配偶優先，暫未開放台商中轉。

台行政院表示，根據金門的醫療能量與大陸疫情問題，小三通將分階段開放，預計以探親與人道為主。台陸委會周四在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，專案主要目的是兼顧離島防疫周全下，便利及滿足農曆新年期間金馬地區民眾返鄉探親及相關人道等需求，以在疫情風險可控下，循序漸進恢復小三通客運為原則。

小三通恢復客運服務後，相關防疫措施參照航運的入境防疫規則，入境旅客需採取「0+7」免居家隔離的7天自主防疫措施，並由衞生福利部監督執行。相關部門另推出檢討機制，未來將視該專案運作情況及疫情等相關情勢變化，就後續小三通客運安排進行滾動檢討。金門和馬祖民眾稍早前因不滿小三通遲遲未開放，計劃於周六（24日）舉行和平大遊行，要求恢復兩岸直航往來，暫未知會否因應新政策而取消。