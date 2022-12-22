大陸28架軍機入台東南空域歷來最多　運油20首現蹤

台灣國防部周四（22日）公布，周三（21日）早上6時至周四早上6時，共偵獲解放軍39架次軍機及3艘次軍艦在台海周邊出沒，其中28架次軍機飛往台灣東南空域，台媒指數量之多為歷年首見，運油20空中加油機亦首度出現。分析指這可能是遠航演訓，或為了偵察台中科院試射導彈。

據台方通報，其中30架次解放軍軍機逾越海峽中線，包括今年才首度亮相的運油20，且飛往台灣東南空域。台媒指，運油20疑與各型戰機進行空中遠航組合演訓，顯示解放軍空軍正有計劃地進行最新型加油機的遠航空中加油訓練，其空中加油技術及能力迅速提升，未來作戰航程將大幅增加，值得台方密切注意。由於台中科院九鵬基地周三至周五（23日）、下周三及四（28及29日），在東南部海空域進行為期5天的實彈試射，其中周三試射「無限高」導彈，台媒指解放軍軍機出動亦可能為了收集情報。

除了1架次運油20，逾越海峽中線的包括彩虹4無人機1架次、殲16戰機21架次、空警500預警機2架次、轟6轟炸機4架次以及直-9反潛直升機1架次。從航迹示意圖來看，彩虹4無人機飛越海峽中線，殲16、空警500、轟6及運油20現蹤台西南空域後，飛至台東南空域再返航，如同包圍台灣南部外海空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。