法大教授評論案件　勞榮枝家屬欲起訴名譽侵權

內地「美魔女」殺人犯勞榮枝與前男友法子英自1996年起綁架、搶劫、殺害7人，一審依殺人等罪判處死刑，上月底二審遭江西省高級人民法院駁回上訴。內媒周四（22日）報道，中國政法大學社會學院教授馬皚近日聲稱「勞榮枝在精神上可以控制法子英」，勞榮枝家屬已委託律師起訴馬皚名譽侵權。

勞榮枝的二哥勞聲橋指摘，馬皚教授在公開發布的影片中聲稱「勞榮枝在精神上是可以控制法子英的」，又指「在勞榮枝和法子英關係中，勞榮枝相對主動，法子英相對被動」。家屬認為，即使馬皚是在犯罪心理學方面很權威的教授，但其通過社會平台發布上述言論，是對勞榮枝無端指摘，完全是道聽途說，沒有任何根據，嚴重扭曲事實；又稱該言論引起多名網民點評，造成很大的不良影響。

家屬委託北京市德淵律師事務所律師熊達提告，在周三（21日）向北京互聯網法院提交訴訟材料。熊達表示，該案判決書根本無法得出勞榮枝直接影響法子英的結論，任何人包括死刑犯都有名譽權，馬皚作為具社會影響力的大學教授，公開發布對案件的評價應以事實為依據，不能為吸睛而發布道聽途說未經證實的案件材料，甚至主觀臆測任意發揮編故事。馬皚稱暫未收到消息，若對方起訴則等待法院的傳票。