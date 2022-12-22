中俄不經港案磋商直接聯演　美5軍機台海南海偵察

中俄年度聯演「海上聯合-2022」周三（21日）起一連7日在浙江省舟山市至台州市以東海域舉行。內地官媒周四（22日）報道首天聯演的詳細情況及照片，開幕式結束後中俄海上聯合編隊開展編隊運動、通信操演等行動，航渡期間中俄雙方起降直升機組織警戒任務。美國5架軍機同日在台海和南海展開頻繁的偵察活動。

中俄今次聯演以「聯合維護海上安全」為課題，中俄艦艇編隊周三在指定海區會合，隨後中方艦艇編隊以導彈驅逐艦濟南號為基準，中俄編隊組成雙縱隊向演習區域航渡。中方擔任執行導演的解放軍海軍少將王宇在開幕儀式中表示，他們將深化合作，有力推動兩國海軍應對海上安全威脅能力再上新台階。美軍3架P8A反潛巡邏機、1架E3G預警機和1架RC135V偵察機同日分別從嘉手納基地和克拉克基地起飛，在台海和南海偵察，是美軍P8A今年第4次於台海相關海域活動。

東部戰區海軍參謀部訓練處副處長劉冰雪介紹，中俄今次聯演設想地區緊張局勢，兩國海軍組成聯合編隊，在海空兵力支援掩護下，兵力緊急集結展開，採取多種軍事行動樣式，共同維護海上戰略通道安全暢通，並實際使用武器。中俄海軍首次採取「不經兵力集結，不經港案磋商，直赴演習海區，直接展開行動」的模式，在世界海軍範圍內十分罕見。中國駐俄羅斯大使張漢暉周四受訪指，明年中俄將繼續鞏固政治互信。