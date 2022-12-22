張文宏料上海一周內達疫情峰值　北方有症狀病人較多

中國國家傳染病醫學中心主任張文宏周四（22日）就感染與免疫研究進展發表演講，指在北方有症狀感染的新冠病人比例比南方高很多，上海有症狀病人的比例介乎於北京和廣東廣州市之間。上海德濟醫院在官方微信公眾號上發文，預料當地自周四起進入疫情高峰，全市一半人會受感染。

張文宏亦預料，上海疫情一周內達到峰值，近期當地有不少長者感染新冠，但整體出現肺炎或重症的比例很低。他強調，在病人數量大幅增加時，難免產生醫療資源擠兌，應提升對老年人居家監測的能力，以及基層醫療機構的救治能力。他又呼籲，應警惕高齡老人的「沉默性缺氧」，建議有條件的家庭可以自己購買，或由居委會給80歲以上老人派送簡易血氧儀，監測感染的高危人士是否有重症風險。

周四有網傳照片顯示，廣東深圳市龍華區人民醫院外大排長龍，有醫院工作人員舉牌，指發燒門診等候時間要15小時。針對醫療問題，國務院聯防聯控機制醫療救治組周三（21日）召開全國電視電話會議，要求三級醫院兜住底線，全力做好老年兒童重症患者救治。當局要求多關注養老院等重點場所、120急救等重點環節，確保醫療救治有序開展。

有報道引述上海德濟醫院發文指，估計該市周四開始進入疫情高峰，今年的元旦及農曆新年注定不會平安，估計疫情爆發會持續一個月，直至元宵節返城高峰結束，全市2,500萬人口約有一半人受到感染，醫院全體員工及住院病人無一幸免，老年患者一定會出現更多重症及死亡個案，又指現時全上海醫院的退燒藥及止咳藥等幾乎沒有庫存，醫護人員必須的N95口罩被炒貴5倍。