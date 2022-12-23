內地昨增3696宗本土新冠　血氧儀賣斷貨

國家衞健委周五（23日）通報，內地前一日新增3,696宗本土新冠確診病例，其中仍以廣東1,599宗佔最多，北京再多547宗。內地近期除感冒發燒藥物需求大增，血氧儀亦出現賣斷貨情況，有內地醫生表示，絕大多數家庭沒有必要配備。

據內地網上藥店數據顯示，該網售平台的血氧儀從本月13日起斷貨至今，而本月以來的銷量已接近整個11月銷量的6倍。上海同濟大學附屬第十人民醫院重症醫學科主任王勝表示，一旦出現胸悶、呼吸急促、呼吸困難或者活動後氣喘很厲害，已經高度提示人體存在低氧血症，所以不必依賴指夾血氧儀的測量結果。

近日上海市奉賢區南橋鎮的朋友圈流傳送藥互助的消息，有好心人專門為有需求的市民提供退燒藥。如果家裏有老人、孕婦發燒，不方便去醫院配藥，可免費按需要拿取。送藥互助發起人賈春雷稱，發起行動的契機是早前有義工從外地買了一批退燒藥放到他的店，專門分發給有需要的人。他呼籲大家不要浪費資源，把藥給有需要的人，特別是老人。

德國向內地運送首批復必泰mRNA新冠疫苗，提供在華常住德籍公民接種，已於周三（21日）運抵。該批疫苗有約11,500劑，包括針對Omicron BA.4/BA.5變異株的復必泰二價疫苗和復必泰單價疫苗BNT162b2，預計將供應北京、上海、廣東廣州、遼寧瀋陽和四川成都等地。早前自揭感染新冠的內地官媒前總編輯胡錫進，周三指自己的病況不太好，並燒至37°C，但強調自己支持放寬防疫，又自嘲假如自己得病「兩三天就好得乾乾淨淨，愧對洪流」。