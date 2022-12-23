日媒：遼寧號遠洋訓練11天　模擬攻擊琉球群島

日本上周五（16日）修改《國家安全保障戰略》把中國軍事動向列為「前所未有的最大戰略挑戰」，解放軍航母遼寧號同日與另外5艘軍艦組成編隊，過航宮古海峽駛入西太平洋。日媒周四（22日）引述消息指，遼寧號打擊群在中方領導人指示下，上周六開始演練，模擬攻擊日本琉球群島。

報道引述中國政府消息人士指，遼寧號航母打擊群訓練在上周六至下周一（26日）期間進行，除了遼寧號，還有多艘可以對地攻擊的055型驅逐艦亦參與其中，備受關注。據日本防衞省統合幕僚監部此前通報，當中包括鞍山號和無錫號。演習針對日方在琉球群島部署導彈的對抗戰略，模擬在西太平洋向琉球群島發射導彈，實施遠距離打擊訓練，艦載機亦在夜間開展起降訓練。

報道指出，雖然中方的航母打擊群冬季例行演習都在12月舉行，但因應日本上周五修改《國家安全保障戰略》，中方領導人命令在同一天舉行遼寧號的冬季遠洋訓練。期間戰略轟炸機亦針對台灣，開展東西而來的夾擊訓練。據日本防衞省統計，遼寧號的艦載機截至周二（20日），已進行了約130次起降，在距離琉球群島約5至10分鐘機程的海域訓練。