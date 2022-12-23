網貸平台非法吸金案　前董事長判囚20年

內地著名P2P網上貸款平台「團貸網」涉嫌非法吸收公眾存款，2019年突然「爆煲」，位於廣東省東莞市的公司總部關閉，多名高層被扣查。負責營運該平台的派生科技集團有限公司及其主要負責人唐軍、張林等人非法集資案，周四（22日）公布一審宣判結果，其中派生集團前董事長唐軍被判處有期徒刑20年，並處罰金5,150萬元（人民幣，下同，約5,750萬港元）。

東莞市中級人民法院宣判，除了唐軍外，派生集團因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場罪數罪併罰，被判處罰金16.1億元（約18億港元）。派生集團前總經理張林被判處有期徒刑20年，並處罰金4,100萬元（約4,580萬港元）。其他44人因參與非法集資、操縱證券市場、虛開增值稅專用發票等犯罪，被判處有期徒刑1年半至15年，並處罰金。

派生集團在2012年6月至2019年3月間未經許可，違規營運團貸網平台，以發布融資項目、私募基金類理財產品等形式，承諾保本付息、高額回報，向社會公眾非法吸收巨額資金，未償還金額348.2億元（約390億港元）。法院認為，派生集團及唐軍、張林等人的犯罪行為嚴重破壞國家金融、稅收、證券監管秩序，造成巨額財產損失，犯罪情節及後果特別嚴重，但他們有自首、當庭認罪悔罪、配合辦案機關追贓挽損情節，故作出上述判決。