王毅與布林肯通電話　促勿切香腸式挑戰中方紅線

美國國務卿布林肯於當地周四（22日）晚宣布，當日與中國國務委員兼外長王毅通電話，討論中美關係、俄烏戰事、新冠疫情。布林肯重申，保持溝通渠道開放至關重要。王毅則指，美方必須重視中方正當關切，停止遏制打壓中國發展，尤其不能以「切香腸」方式不斷挑戰中方的紅線。

王毅表示，中美雙方團隊按照兩國元首共識開展了一系列接觸，總的看是有益的，但必須指出美方不能一邊要對話，一邊搞遏制；一邊談合作，一邊捅刀子。他指，這不是合理競爭，而是無理打壓；不是管控分歧，而是激化矛盾，中方將繼續堅決捍衞自身主權安全發展利益。他又提到，雙方主管官員的廊坊會晤是深入且具建設性，要加緊中美關係指導原則磋商，有序推進各層級、各領域對話，通過聯合工作組解決兩國之間的具體問題。

美國國務院發聲明指，布林肯向王毅表明需要保持溝通渠道開放，負責任地管理中美關係，並提出對俄烏戰事的憂慮，指出戰事威脅全球安全與經濟穩定。此外，二人商討了近期的新冠疫情狀況，布林肯強調對國際社會保持透明度的重要性。中方通報另提到布林肯表示，美方願與中方探討兩國關係指導原則，在符合雙方共同利益的領域開展合作；重申美方繼續奉行一個中國政策，不支持台灣「獨立」。