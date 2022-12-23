內地染疫者自爆現奇怪症狀　臉黑眼腫蛻皮

內地不少人近期疑感染新冠病毒後出現奇怪症狀，有患者自稱染疫後舌頭發黑、眼腫流淚、頭髮變白。周三（21日）網上傳出「感染新冠後面部皮膚出現蛻皮」，有皮膚科醫生解釋，患者或因反覆高燒導致體內大量缺水、皮膚角質剝脫，並不屬於皮膚病。

河南省鄭州市有男子在網上稱，自己感染Omicron第3天後，額頭、面部出現明顯的脫皮並布滿白屑。另一名於江蘇省的網民則表示，感染後一夜之間鬢角、前額多了很多白髮，還出現脫髮的情況。浙江省人民醫院皮膚科主任醫師樊一斌稱，從該名河南男子的情況看來，很大機會是患上水痘。樊一斌指出，感染新冠後，人體中的一種血管緊張素轉化酶抑制劑會受影響，整體血液循環變慢後，就容易出現凍瘡樣皮疹；但稱這些皮膚病並非所有感染者都會出現，不必過分緊張。

天津市一名男子早前確診後發現自己舌頭、牙齒發黑，又渾身疼痛、怕冷，感覺像做完一場大手術。經查詢後，他發現自己可能得了「黑毛舌」病，疑與確診後免疫力下降，加上有抽煙習慣有關；有網民調侃男子感染了「黑（病毒）株」。另有河北省秦皇島市民指自己染疫後眼睛腫痛一直流淚，兩天後眼腫才消退，他自嘲是感染了「哭株」，但有網民質疑其情況或是藥物敏感所致。