鶴崗前市長貪污罪成　一審判死緩

黑龍江省鶴崗市委前副書記、市長梁成軍被控貪污、受賄、濫用職權、巨額財產來源不明案周五（23日）一審公開宣判，黑龍江雞西市中級人民法院依貪污罪判處梁死刑，緩刑2年， 剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

法院通過遠程視像系統宣布判刑，經審理查明，2013年至2016年，被告梁成軍利用擔任鶴崗市委副書記、市長職務上的便利，單獨或夥同他人侵吞公款共計逾1億元（人民幣，下同，約1.1億港元）；2011年至2016年，他利用職務便利，為有關單位及個人在工程承攬、企業經營、職務調整及晉升等事項上提供幫助，非法收受財物共折合666萬多元（約752萬港元）；2015年至2016年，梁濫用職權，違規向企業出借政府資金，造成財政資金損失共計6,000萬元（約6,771萬港元）；其財產和支出明顯超過合法收入，尚有價值2,693萬多元（約3,039萬港元）財產不能說明來源。他到案後檢舉揭發他人犯罪行為，經查證屬實。

雞西市中級人民法院認為，梁成軍的行為構成貪污罪、受賄罪、濫用職權罪、巨額財產來源不明罪，應予數罪併罰，除以貪污罪判其死刑緩刑外，另以受賄罪判其有期徒刑10年半，罰款100萬元（約113萬港元）；以濫用職權罪判其有期徒刑5年；以巨額財產來源不明罪判處其有期徒刑5年。當局對在案扣押的犯罪所得及孳息予以追繳，貪污部分發還被害單位，受賄部分上繳國庫，不足部分繼續追繳。