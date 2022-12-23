專家曾光籲加快第4針接種　必須變換疫苗

內地知名公共衞生與流行病學專家曾光周四（22日）在浙江杭州一個論壇上，以《這波疫情風暴的成因和對策》為主題發表演講。他指出，這次感染風波來得很重，必須加速推進新冠疫苗加強劑接種，又認為第4針一定要變換疫苗，不能再用滅活疫苗。

曾光表示，本輪疫情的其中一個特點，是給他們普及了自然免疫，現在要加速加強疫苗接種。他提到，特別是要對還沒感染的老年人、醫務人員、和公眾接觸比較多的人員，要率先安排疫苗接種；又認為不管是以前打了2針還是3針的人員，都可以開始打第4針。他指出，傳播速度快慢取決於傳染源、傳播途徑、易感人群3個環節，以及自然和社會2個因素；從全國來說疫情還會持續2、3個月，會橫跨元旦和農曆新年，料春天來臨時疫情會好轉。

內地官媒連發3篇有關疫情的評論文章，指疫情防控進入新階段，他們要繼續做好有效統籌銜接，既要妥善收治新冠患者，又要維護日常醫療服務；既要加快藥品流轉速度，又要保障生活物資供應；既要着力保健康、防重症，又要實現經濟社會正常運轉，把握疫情防控和經濟社會發展主動權。評論指出，他們也要持續推進新冠疫苗接種，以保護脆弱人群、抵禦疫情衝擊、鞏固免疫屏障，雖然有些地方正經歷疫情高峰，但強調「沒有一個春天不會到來」。