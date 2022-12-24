因使用手機遭體罰　學生感委屈跳樓獲救

山東省棗莊市一所技術學校兩個月前，有學生疑遭體罰後心有不甘，憤而跳樓，幸經救治脫險。學生的姊姊表示，弟弟因被誤會玩手機遭罰。對於學生的醫療費用，校方周四（22日）表示需由法律裁定。

事發於今年10月17日，山東煤炭衞生學校16歲學生周某龍從4樓宿舍樓縱身躍下，需由救護車送往醫院搶救。周某龍的姊姊近日對內媒稱，事發當晚弟弟正用手機向老師匯報工作，卻被學生會值班學生看見，並認為他在玩手機，於是將手機沒收，又罰他跑圈。周某龍事後抵受不住壓力，且深感委屈，於是跳樓。周姊稱弟弟送院後入住深切治療病房接受8天治療後，才轉到普通病房。

據周姊提供其弟的病歷顯示，醫院認為周某龍病情危重，傷及頭頸部及其他多處部位。周姊表示，為了弟弟的事，家裏的人都放下工作，而弟弟的醫療費已累計20萬元人民幣（約22萬港元），她不滿校方至今未為事件和弟弟的醫藥費負責。校方負責後勤工作的梅先生對內媒證實，周某龍墮樓前確曾被體罰。周某龍的家人曾多次致電校方要錢，學校經開會決定，由於學生已進入康復期，學校是否承擔後續費用需由法律裁定。