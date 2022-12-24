Uber司機扮查訪員　誘騙未成年少女上車性侵

台中一名王姓Uber司機早前上班期間發現一名落單未成年國中女生，佯稱是查訪員要載她回家上車，但之後拒讓對方離開，更開車到山上人煙稀少處，強吻及指侵對方，又抓少女手摸自己生殖器。少女返家後報案，警方拘捕王男，在他手機內發現攝下其他落單女學生。王坦承犯行，辯稱不知女方年齡，檢方依加重強制性交罪嫌起訴。

事發於今年9月29日傍晚，34歲王男載客到石岡區後，看見身穿國中制服的女事主獨自候車，遂上前問路搭訕。女生未有理會，更避走到附近其他公車站牌；王男一直尾隨對方，聲稱他是查訪員，要順路載她回家，最終誘騙少女上車。

王男開車到少女家附近卻不讓她下車，少女雖發現有異，但擔心不測而未敢反抗。王男途中先親吻少女一番，之後開車上山，在社區活動中心旁停車熄燈，摸黑爬到副駕駛座強行玷污少女，得逞後宣稱隔天可再見面，晚間7時許將少女送回。

案經少女報警，警方循線在10月12日持搜索票，到清水將王男拘提到案。王坦承犯行，但辯稱不知少女未滿14歲。警循線調閱沿途閉路電視像及犯案車輛的行車記錄器影像等證物，還在他手機內發現兩人車內聊天影片，更離譜的是，手機內竟還拍攝有其他落單女學生影片。