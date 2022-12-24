內地昨增4103宗本土新冠　東莞推測日增30萬人染疫

國家衞健委周六（24日）通報，內地前一日新增4,103宗本土新冠確診病例，其中廣東省佔1,737宗最多。隨着內地放寬疫情防控措施，近日多地新冠感染數字飆升。內媒報道，廣東省、海南省、江西省、安徽省、四川省正迎來新一輪疫情高峰。

廣東省東莞市衞健局消息稱，根據數字模型預測結合專家評估判斷，目前該市感染者正以每天25萬至30萬人的規模增長，且增速愈來愈快，眾多醫療機構和醫護人員承受着史無前例的嚴峻挑戰和巨大壓力。截至周四（22日），全市公立醫院、社衞機構新冠核酸、抗原感染或發燒情況下帶病上班的醫護人員達到了2,528人。

海南省衞健委副主任李文秀周五（23日）表示，當前該省疫情處於快速「爬坡」階段，預計可能很快迎來高峰期。隨着學校放假、春節假期城市務工返鄉人員增多，人員流動性大，農村地區疫情快速上升風險增高。江西官方預測該省第一波疫情將於下月上旬達到感染高峰，疫情持續約3個月，屆時累計感染率接近80%。安徽省衞健委主任陶儀聲透露，合肥市疫情可能在下周日（25日）或下周一（26日）達到高峰。四川成都市衞健委副主任黃輝通報，當前該市正經歷一波疫情高峰，部分市民正接受治療或隔離。