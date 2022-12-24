失婚男131刀刺死前妻新歡　一審逃過死刑

台灣高雄市一名何姓男子在今年5月回到前妻的住處時，發現陌生的吳姓男子半裸現身，認為對方就是介入其婚姻的第三者，盛怒之下竟持刀狂刺對方131刀，最後用尼龍繩企圖將吳男吊死，但對方已因失血過多而傷重身亡。高雄地院周五（23日）一審認為，何男因對第三者的憤怒才臨時起意殺人，仍可教化，判無期徒刑及剝奪公權終身。

判決指出，34歲的何男於今年3月離婚，但一直認為是前妻外遇所致，雙方在離婚後對房產和子女監護權持續存有糾紛。何男持有前妻住處的備用鑰匙，事發當日與她在通訊軟件爭吵，遂前往其住處理論。但前妻正好帶小孩外出上學，故其進屋時不見前妻卻發現疑為前妻新歡的吳男，頓時火冒三丈而用水果刀狂刺對方。在殺死吳男後，何男逃亡到鼓山站的升降機上方的狹小維修空間躲藏，但隔天依然被警方逮捕。

何男在案件審理時坦承殺人，但合議院認為他並未與受害者家屬和解，按家屬要求應給予最嚴厲的罪責，但考量其殺人動機是憤恨第三者破壞其家庭而臨時起意犯案，難認定其泯滅良心，如有完善教化和適當治療應能改善，故免除其死刑，全案可上訴。何男日前在羈押期滿後申請保釋遭駁回，在不服提出抗告後被高雄高分院法官以涉案情節重大且有逃亡之虞而再次駁回。