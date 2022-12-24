新冠患者居家隔離滿7日兼症狀好轉　便可外出

內地多地的新冠疫情持續升溫，適逢聖誕及跨年等節日，上海市健康促進委員會辦公室、上海市健康促進中心周六（24日）特別提醒上海市民，雙休日非必要不外出，暫停各種聚會，做好自己健康的第一責任人。當地同時調整新冠患者解除居家隔離的標準，規定需隔離滿7天及症狀好轉才可外出。

上海市公共衞生臨床中心副主任沈銀忠表示，中心轄下的新冠定點醫院目前開放1,100張床位，現已收治部分重症患者，其中多為基礎疾病加重的患者，以心血管疾病、糖尿病、腫瘤為主，新冠重症患者佔比相對較低。如果後續重症患者人數增加，中心將根據臨床需求及時抽調全院各科室人力救治。

此外，上海各間醫院的急診和發熱門診量連日激增，截至周五（23日）上海仁濟醫院全院有3,285人在崗，其中594人染疫後仍上班。發熱門診在崗及可上崗人員29人，為應對人員短缺，工作時間由原來的4小時延長至8小時。

針對新冠患者解除隔離問題，上海現規定感染者同時滿足兩個條件便可結束居家隔離，恢復正常生活和外出。兩項條件分別是居家隔離應滿7天，以及隔離滿7天時症狀明顯好轉或無明顯症狀。如感染者居家隔離第7天仍有發熱等症狀，繼續落實居家隔離，待滿足上述條件後予以解除隔離。