中科院院士蔣華良及張友尚　同日病逝

內地著名藥學家、中國科學院院士、中國科學院上海藥物研究所前所長、研究員蔣華良，周五（23日）下午因病醫治無效，在上海逝世，終年57歲。他曾提出中藥雙黃連對新冠病毒有抑制作用。同日，長期從事蛋白質結構與功能研究的中科院院士張友尚，亦於上海病逝，終年97歲。

中國科學院上海藥物所官網發訃告悼念蔣華良，內容讚揚蔣把全部精力奉獻於藥物科學基礎研究和新藥發現，由蔣華良率領的上海藥物研究所研究團隊於2020年與武漢病毒研究所宣布初步發現，中成藥雙黃連口服液可抑制新冠病毒。消息引發民間搶購雙黃連口服液，其後官媒發文呼籲市民切勿搶購，指暫時無任何可預防和治療新型冠狀病毒的藥物，「抑制」不等於「治療」。

至於張友尚，他在1925年出生於湖南長沙，畢業於浙江大學化工系，1961年於中國科學院上海生物化學研究所研究生畢業，後任上海生物化學與細胞生物學研究所研究員。2001年當選為中國科學院院士，曾任中國科學院上海生物化學研究所副所長、分子生物學國家重點實驗室主任，中國科學院分子細胞科學卓越創新中心（生化與細胞所）研究員。