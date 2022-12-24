華人飛虎隊員陳炳靖在港染新冠離世　終年104歲

曾於抗戰期間加入美國陸軍第14航空隊（俗稱「飛虎隊」）的華籍老兵陳炳靖，因感染新冠，周四（22日）凌晨在香港病逝，終年104歲。陳炳靖是當年24名華籍飛虎隊員中，最後離世的一人。

陳炳靖祖籍河南穎川，1918年生於福建莆田，畢業於廈門海事學校。1937年，他從海事學校航海科畢業後到上海實習，目睹日軍侵華憤而棄航從軍，到杭州筧橋考入中央航校第12期訓練班，之後送到美國受訓。1943年3月，陳炳靖分派到第14航空隊23大隊75中隊，成爲一名准尉機師。他曾與日軍作戰數十次，擊落日軍戰機十多架。他在一次戰鬥中被日軍戰機擊落，跳傘逃生後被俘，先後囚禁在越南河内、上海和南京，直至1945年抗戰勝利才獲釋。

戰後1946年，陳炳靖轉任空軍第一大隊參謀，1948年調到駐加拿大使館任見習武官。1949年國共內戰後，陳炳靖前往台灣在國防部任職，曾任空軍副總司令參謀、國防部部長空軍參謀。1957年陳炳靖出任中華民國駐菲律賓使館武官，1959年陳炳靖任期屆滿謝絕留任，以空軍中校軍銜退役，之後隨妻子到香港定居，從事貿易。