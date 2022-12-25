尹力促提高新冠治愈率、降病亡率　全力保障用藥需求

北京市委書記、防控工作領導小組組長尹力上周六（24日）主持新冠疫情防控工作領導小組會議，要求千方百計提高治愈率、降低病亡率，全力保障市民用藥需求，加快推動新冠疫苗接種工作，同時要對群眾涉及疫情的訴求接訴即辦。

會議指出，北京近日遭遇新冠變種毒株Omicron衝擊，感染人數較多，防控工作仍處關鍵時刻，要聚焦醫療救治和群眾需要等關鍵環節，千方百計提高治愈率、降低病亡率。根據疫情形勢科學合理配置醫療資源，加強各級醫療機構發熱門診設置，優化就診流程、擴容救治空間、增加醫護力量，提高服務效率和質量。當前北京的藥品供應依然處於緊平衡狀態，要持續加大醫藥物資供給，擴大貨源渠道，暢通物流配送環節，精準投放各級醫療機構、社區衞生服務中心、零售藥店等，全力保障市民用藥需求，同時加快推進新冠疫苗接種，尤其是老年人接種工作。

會議強調，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，有序推進復工復產，強化政策支撐和要素保障，幫助市場主體紓困解難，推動消費回暖和經濟加速回穩向好。歲末年初、兩節將至，人員流動性將進一步加大，要提前研究謀劃，在做好防疫的基礎上，加強交通組織保障，確保群眾出行便捷順暢。