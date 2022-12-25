廣東省運會U15決賽打假波　16名黨幹部遭問責

廣東省紀委監委上周六（24日）晚表示，於今年8月7日舉行的廣東省第十六屆運動會男子足球乙A（U15）組決賽，發生打假波事件，經調查後對16名黨員領導幹部嚴肅問責，包括給予廣東省體育局黨組書記、局長王禹平接受黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職處理。

該場決賽由廣州隊對清遠隊，結果廣州隊以5：3擊敗清遠隊奪冠。惟網傳比賽片段可見，清遠隊原本領先，球員卻疑似放軟手腳，一度眼白白看着廣州隊踢球入網而無嘗試回防，結果遭反勝，被指是打假波。有指廣州隊賽後合照時，球員無喜悅神情，令內地球迷質疑實事是打假波，微博亦出現「#廣東省運會決賽假球」的主題標籤。中國足協當時曾發聲明指，兩隊球員表現受輿論廣泛質疑，引發社會各界關注，足協對此高度重視，啟動調查程序，將組成由競賽部、紀檢部等部門參加的調查組，到廣州調查。

中央紀委國家監察網站指出，經廣東省委批准，省紀委監委成立調查組，查明事實真相，對事件中存在的履職不力、失職失責問題深入開展調查，對16名黨員領導幹部嚴肅問責。除了王禹平，廣東省體育局黨組成員、副局長林瑛亦接受黨內嚴重警告、政務記大過處分，省體育局黨組成員、副局長麥良黨內警告、政務記過處分，省體育局黨組成員、副局長雷檢軍黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職處理。

此外，廣州市政府黨組成員、副市長譚萍，廣州市體育局黨組書記、局長歐陽資文，清遠市政府黨組成員、副市長蘇錦丹，清遠市文化廣電旅遊體育局黨組書記許廣勇等人亦受罰。