王毅：堅決抵制美國錯誤對華政策

中國國務委員兼外長王毅周日（25日）在北京參加2022年國際形勢與中國外交研討會，強調中美渲染競爭有百弊而無一利，尋求合作是必須而不是選擇。中方堅決抵制美國的錯誤對華政策，面對美方執意把中國作為主要競爭對手，大肆圍堵打壓挑釁，使中美關係陷入嚴重困難，中方採取堅決行動，反制強權霸凌，同時開誠布公溝通，指明正確方向。

王毅稱，中美元首兩次通電話和在印尼峇里島會晤後，劃出中方底線紅線，強調應摒棄你輸我贏的零和博弈思維，推動中美關係重回健康穩定發展的正軌，事實一再說明，中美之間脫不了鉤，新形勢下中美共同利益反而更多，尋求合作是必須而不是選擇，敦促美方信守承諾，停止對華遏制打壓，停止干涉中國內政，停止損害中國主權安全發展利益，為雙方溝通合作創造良好的氛圍。

王毅另強調，面對個別國家重拾冷戰思維，製造「民主對抗威權」的偽命題，中俄同各國一道堅定不移推進世界多極化和國際關係民主化，堅定不移反對霸權、抵制新冷戰。中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，堅如磐石，不受干擾挑撥，無懼風雲變幻。中俄在一年內堅定支持彼此維護核心利益，政治和戰略互信更加鞏固。