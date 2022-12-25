全省日增逾100萬宗新冠　料元旦前後見頂或達200萬宗

浙江省周日（25日）召開新冠疫情發布會，指出該省日增新冠患者已突破100萬宗，根據近期病例監測和社區抽樣調查結果推算，浙江的疫情高峰將提前到達，在元旦前後進入高位平台期，期間單日新增患者最高將達200萬人，高峰期預計維持一周左右，將在下月春節前逐步回落。

省衞健委副主任俞新樂表示，過去一周全省發熱門診單日最高就診人次為40.84萬，這是平時全省發熱門診接診量的14倍。全省目前在醫院治療的新冠患者共13,583人，重症病例1宗，情況趨於平穩。

在杭州市，當地發熱門診接診最高峰每日6萬餘人次，120急救中心接警量與出車量持續攀升，目前日均接警達3,000次以上，日均出車900餘次，均為去年同期三倍以上，急救中心已充分內部動員，啟動全員無休模式，中心領導24小時帶班、管理幹部投入一線、一線人員輕傷不下火線，並向社會緊急招募一批急救支援志願者。

同時，杭州市區兩級醫院和藥品流通企業近期通過各種渠道，每日採購退燒類藥物近10萬盒，協調調撥退燒藥物近1,000萬粒。浙江省省級應急醫療物資保障組亦從外省採購100萬片對乙酰氨基酚片、4萬瓶布洛芬混懸液，經已運達醫藥儲備倉庫，將送到全省所有醫療衞生機構。