中央農村工作會議結束　全面推進鄉村振興

中央農村工作會議上周五（23日）至上周六（24日）在北京舉行，將實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，堅決守住18億畝耕地紅線，並全面推進鄉村振興、加快建設農業強國的目標。

會議指出，強國必先強農，農強方能國強。沒有農業強國就沒有整個現代化強國；沒有農業農村現代化，社會主義現代化就是不全面的。會議強調，保障糧食和重要農產品穩定安全供給，始終是建設農業強國的頭等大事。會議提出多項具體方案，包括逐步把永久基本農田全部建成高標準農田等。在保障糧食安全問題上，需要在增產和減損兩端同時發力，持續深化食物節約各項行動、樹立大食物觀，構建多元化食物供給體系，多途徑開發食物來源等。

會議又指出，破除妨礙城鄉要素平等交換、雙向流動的制度壁壘，率先在縣域內破除城鄉二元結構。會議亦要求引進一批人才，有序引導大學畢業生到鄉、能人回鄉、農民工返鄉、企業家入鄉，幫助他們解決後顧之憂，讓他們留得下、能創業。同時，加強農村精神文明建設，加強法治教育，推進移風易俗，引導農民辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法，自覺遵守村規民約。