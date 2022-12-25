金門馬祖醫療能力不足　小三通不開放在陸台商中轉

台灣近日宣布重啟兩岸小三通，實施時間由明年1月7日至2月6日，對象以兩岸民眾和大陸配偶優先。各界關注今次專案未開放在陸台商、台生等中轉問題，台灣陸委會周日（25日）指出，因金門和馬祖的醫療能力有限，開放中轉將因港口至機場銜接問題、旅客在金馬停留時間不確定等因素，大幅增加新冠疫情傳播風險。

台灣立法院內政委員會周一（26日）將邀陸委會，就小三通及兩岸春節返鄉運輸暨防疫相關工作辦理情形作報告。陸委會強調，專案主要目的是在兼顧離島防疫周全下，便利及滿足春節期間金馬地區民眾返鄉探親及相關人道等需求。藉由專案實施，作為啟動客運復航及疫後健康有序交流的起點。在疫情風險可控下，循序漸進恢復「小三通」客運。

考慮到金門和馬祖地方首長、民意代表及民眾的建議，當局暫以金馬鄉親及陸配返鄉為主。陸委會強調，未來將在專案實施後，依疫情等相關情勢變化再進行檢討。有關春節期間兩岸空運航班安排，今年12月及明年1月，北京、上海、福建廈門、四川成都4個航站雙向載客每周合共飛航29班次，分別為3班、7班、4班和15班。