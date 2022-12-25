孤軍深入南太平洋　華艦駛近法國屬地

中國航空母艦遼寧號編隊在西太平洋活動之際，法國軍方上周五（23日）指一艘中國驅逐艦現身法屬玻利尼西亞專屬經濟區海域附近；中國海軍暫未回應。由於法方未發現其他解放軍艦艇，中國軍迷形容該艘驅逐艦是「孤軍深入」。

法國太平洋司令部在社交網表示，軍方一架海上巡邏機在一次監視巡邏期間，與一艘在法屬玻利尼西亞專屬經濟區海域附近航行的中國驅逐艦建立聯繫。貼文沒有說明具體的事發日期及地點，附上的照片可見該艘中國軍艦是南海艦隊052D型驅逐艦銀川號。資料顯示，法屬玻利尼西亞與南海艦隊駐地海南島的直線距離逾1.1萬公里，超過該級驅逐艦約7,400公里的續航能力；假如銀川號沒有在補給艦的陪同下展開今次遠航，這代表它途中應該曾經停靠外國港口補給。

銀川號對上一次出現在中國官方通報是今年8月29日，當時的報道指它與另外多艘南海艦隊的驅逐艦及護衞艦，在南海某處海域展開全訓考核。該艦今次疑似「單刀直入」南太平洋，尚未得知其動機、目的地，直至駛近法屬玻利尼西亞附近海域才「現身」。值得一提的是，法國太平洋司令部周日（25日）表示，伊朗兩艘軍艦駛近法屬玻利尼西亞專屬經濟區海域，他們向法國軍方海上巡邏機表示，打算在馬克薩斯群島以南的海域通過，作為跨太平洋航行的一部分。