全國人大常委會議明起舉行　審議野生動物保護法

十三屆全國人大常委會第三十八次會議將於周二（27日）至周五（30日）在北京舉行。本次會議繼續審議的法律案共有6件，其中野生動物保護法修訂草案擬提請三審，內容將明確規定，放生、丟棄從境外引進的野生動物物種屬違法行為。

全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉表示，前述修訂草案三次審議稿擬作的主要修改中，包括進一步完善外來物種防控措施。今年多地出現銷售、購買鱷雀鱔等外來入侵物種的情況。為此，野生動物保護法修訂草案對銷售、購買外來入侵物種也作出相關規定和要求，明確從境外引進野生動物物種應當經國務院野生動物保護主管部門批准，採取安全可靠的防範措施，防止其進入野外環境，避免危害生態系統。

修訂草案三次審議稿明確規定，從境外引進的野生動物物種確需將其放生至野外環境的，應當遵守有關法律法規的規定；發現來自境外的野生動物對生態系統造成危害的，縣級以上人民政府野生動物保護等有關部門應當採取相應的安全控制措施。審議稿又增加規定，國務院野生動物保護主管部門應會同國務院有關部門．加強規範、引導放生野生動物活動。

另外，提請本次常委會會議繼續審議的法律案還包括立法法修正草案、預備役人員法草案、公司法修訂草案、反間諜法修訂草案、青藏高原生態保護法草案。