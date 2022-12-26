台增約1.4萬宗本土新冠　料明年2月初迎高峰期

台灣中央流行疫情指揮中心周一（26日）公布，日新增14,162宗本土及72宗境外輸入新冠個案，另多14名患者死亡。本土新症比上周一（19日）增加了37.3%，已連續6日上升中。指揮官王必勝預計可能有第3波Omicron疫情，高峰期出現在明年2月初，單日新症可能達3萬人。

台灣本土新症中以新北市2,812宗佔最多，其次為台中市和桃園市。新增死亡病例年齡介乎50多歲至90多歲以上，其中11人未接種3劑或以上疫苗。重症個案再多31宗，包括一宗兒童多系統炎症綜合症（MIS-C）特殊個案，該名1歲男童打過一劑疫苗，本月2日快篩發現染疫，曾出現皮疹、嘔吐、凝血功能異常等症狀。王必勝呼籲3類人應避免參加跨年活動，包括出現症狀的人、需要自主防疫的人、未接種疫苗的長者和幼童。

指揮中心另公布Omicron亞型變異株確診病例數據，新增33宗本土及53宗境外輸入，其中本土大部分為BA.5，境外輸入主要是BA.5和BA.2.75。台灣上周最新病毒基因定序結果顯示，從大陸入境的7宗個案中有5宗是BA.5.2，盛行於北京生活圈，另外2宗為BF.7，在大陸多地流行。