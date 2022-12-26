緊急求助大增　救護車司機7小時出勤14次

上海市正迎來新一波新冠感染高峰，醫療救護服務壓力大增。有當地救護車司機周日（25日）表示，近日市民急救需求增多，7小時內出車多達14次。醫療急救中心呼籲市民合理使用求助熱線，將急救資源讓給重症患者。

上海衞健委統計數據顯示，上周五（23日）全市急救求助熱線「120」接獲51,852個求助訊息，較前一日上升4.7%，全市救護車出動5,101車次，較前一日上升2.2%，近一周環比上升33.5%。上海市醫療急救中心南區分中心的救護車司機阮盛周日表示，最近求助熱線所有人都在加班，日更最多出車20次。每天出車前，司機都會提早準備餅乾、麵包等乾糧充饑。另有急救員稱，由於每日都有救護人員身體出現狀況，隨時都可能面對人手減少，確保急救員免受感染極為重要。

松江區衞健委稱，現時當地120出車數為日常3倍。為確保急救工作有序開展，當地正招募各類急救支援義工，包括醫務員、司機、調度員和擔架員。目前，部分從各街鎮社區衞生服務中心、松江公交公司、全區中小學及社會各界增援的80多名義工開展緊急培訓，從上周六（24日）起分批入駐半閉環管理酒店，周日開始輪班上崗。

內媒周日另引述上海市公安局消息指，本月中以來男子張某透過賀姓、王姓和劉姓3人大量收購新冠抗原檢測套裝後，加價銷售，非法獲利5萬元人民幣（約5.6萬港元）。目前4人已被依法採取刑事強制措施。