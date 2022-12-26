準新娘疑染疫發高燒　在診所連打3針後不治亡

廣東省東莞市一名女子因發高燒，到診所就醫，診所認為其症狀是新冠感染導致。護士給女子連打3針後，她出現抽搐並口吐白沫，經搶救無效死亡。女子的未婚夫質疑診所存在違規操作，診所負責人周日（25日）強調診療過程規範，和家屬協商無果，建議對方循法律途徑解決。

21歲當事女子的未婚夫蕭先生表示，其未婚妻上周日（18日）因高燒到該診所就醫，要求醫生給她吊鹽水。診所醫護人員說要下班，只給她在屁股打針，惟一小時後她仍沒退燒，醫生又讓她吃了兩包消炎止痛藥尼美舒利顆粒。約數分鐘後，女子開始抽筋，醫護人員再給她打了兩針，惟最終不治。蕭先生與未婚妻今年剛訂婚，原定在農曆新年回湖南結婚。

蕭先生表示，事發前診所護士未詢問他未婚妻的藥物過敏史，也未給她做皮試，認為診所存在違規操作。診所負責人徐先生則指，其診所具相關行醫資格，對於蕭先生未婚妻的診療過程是規範的，事後和死者一方協商溝通，但接受不了對方100多萬元人民幣的賠償要求，希望對方走法律途徑，通過驗屍來確定死因和診所應承擔的責任。蕭先生則否認索賠100多萬元，當地警方和衞健部門目前已介入處理。