專家：內地疫情快速達峰　恐致不必要死亡

美國外交關係委員會全球衞生高級研究員黃嚴忠周日（25日）在一則醫學媒體報道中指出，內地新冠疫情目前傳播速度快，有人認為愈快達到感染峰值愈好，可保證農曆新年後復工復產。但他認為此想法風險大，老人得不到足夠保護，會引起不必要重症和死亡。相關內容其後疑遭下架。

黃嚴忠在報道中指出，有意見認為爭取農曆新年前後達80%至90%人感染，相當於全國人民接種了一遍疫苗，但此想法有很大風險，和強調保護高風險人群的壓低峰值背道而馳，病毒在沒有接種疫苗的人群中傳播，可能導致新毒株出現。他又指，自然感染不能形成終身免疫，一般只保持3個月左右，之後仍可能再次感染，因而群體免疫的說法並不現實。

黃嚴忠認為，新冠變種病毒Omicron病死率很低，內地只要各地區醫療資源擠兌峰值曲線不完全一致，就能在全國範圍內調動人力物力。他又指，目前內地病毒傳播速度可能是全球第一，北京可能已提早達到感染高點。另有內地專家建議，政府加強對住院患者特別是重症患者相關數據的統計力度，並及時對外界披露；如北京等感染率較高的地區應盡快總結並告知重症率、呼吸機使用情況、患者死亡情況、併發症導致的死亡等，供其他城市借鑑，及時採取有效措施。