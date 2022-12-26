內地男演員違法代言廣告　罰款25.8萬人民幣

內地男演員潘粵明代言的保健品廣告近日被指違《廣告法》，被罰款約25.8萬元（人民幣，下同，約29萬港元），並沒收相同金額違法所得。潘粵明因以自己的名義和形象為保健食品作推薦和證明，構成違法代言廣告行為。

上海市市場監督管理局本月6日披露，潘粵明去年3月15日接拍日加滿牌日加滿飲品60秒影片和3張圖片用於商業推廣。影片中他手持涉事品牌飲品作出「緩解疲勞，增強免疫力」等獨白內容，又顯著標明「日加滿品牌摯友潘粵明」；另上述圖片分別為他手持品牌飲品作飲用狀特寫的站姿、坐姿照，並顯著標明演員姓名。除潘粵明被罰外，委託拍攝和發布廣告的上海東鉿商貿有限公司亦被罰款112萬元（約126萬港元）。

潘粵明工作室周一（26日）就其代言違法保健品廣告被罰發致歉信，表示在收到通知後第一時間配合調查，對消費者構成錯誤引導、違反相關規定鄭重道歉。信中又表示，潘粵明及其團隊未來將嚴格、審慎審查合作對象及內容，今後絕不會開展任何違法違規的產品代言或肖像授權工作，堅決杜絕類似事件發生。