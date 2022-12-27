縣官盲目貪大擅建巨型雕塑　犯受賄罪獲刑12年

江西省紀委省監委周日（25日）發布電視專題片，內容披露吉安市吉水縣委前書記袁守旺擅自決定投資6.8億元（人民幣，下同，約7.7億港元）建設吉安中國進士文化園，給縣財政帶來沉重負擔。去年9月，袁被開除黨籍及公職；今年5月，因犯受賄罪被判處有期徒刑12年。

專題片稱，袁守旺擔任縣委書記後，以「老大」自居，重大事項由自己一人獨斷。他承認自己「盲目地貪大求全、貪大求洋」。2017年，吉水縣年財政收入只有10億元（約11億港元）左右，去除剛性支出後所剩無幾，但袁一意孤行，擅自決定投資建設吉安中國進士文化園，並立下「十年不落後，百年不淘汰」的目標。

在討論這一項目時，有人提出項目投資太大，是否分期分批。袁反指，做事要有氣魄，要一氣呵成。為了追求「在贛江上很遠就看得見、有氣勢」，袁盲目決策，在進士文化園修建一座巨型雕塑，但是由於違反國家法律法規，這個雕塑不但無法安裝，更給國家財產造成重大損失。吉水縣副縣長黃錦榮表示，這個項目沒有產生預期效益，反而造成高昂的營運維護成本，給縣財政帶來沉重負擔。