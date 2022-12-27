專家：不再隔離新冠感染者確診或快速上升　需加強健康教育

國家衞健委周一（26日）深夜宣布，決定把「新型冠狀病毒肺炎」改稱為「新型冠狀病毒感染」，明年1月8日起由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」預防、控制措施，不再隔離感染者，取消入境後全員核酸檢測及集中隔離等。國家疾控局傳防司司長雷正龍指，當新冠病毒感染回歸「乙類乙管」後，可能面臨幾方面的風險，要以適當措施確保「乙類乙管」平穩實施。

雷正龍稱，由於不再採取隔離措施，新冠病毒感染率可能呈現快速上升趨勢，短時間內增加就醫需求，醫護人員自身感染亦會導致醫療服務供給減少，部分公眾對確診快速上升亦可能出現焦慮情緒等；而為確保「乙類乙管」平穩實施，雷正龍表示需要加強健康教育，普及新冠病毒防控知識，倡導做好個人防護，堅持戴口罩，勤洗手等良好衞生習慣；亦要優化配置醫療衞生資源，完善分級分類診療機制，加強藥物供應保障，通過各種途徑及方式，滿足居民購藥用藥需求。

而對於會否進一步將新冠病毒感染調整為「丙類傳染病」，中國疾控中心應急中心主任李群表示，這取決於病毒的危害程度，需要持續監測發病及病毒變異情況，有了充分依據後，經過科學評估，再考慮是否從乙類調整為丙類。。丙類傳染病通常是一些常見、多發的傳染病，像流行性感冒、流行性腮腺炎、風疹、手足口病等。