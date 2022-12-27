特大考作弊案涉9省16市　27人判囚最長6年

內地二級建造師執業資格考試去年5月正式開考前，相關試題外洩，並在網上被傳播、販賣，公安機關經偵查發現，這宗組織考試作弊案波及9省16市。江蘇省宿遷市宿城區檢察院近日開庭審理案件，被告大江（化名）非法獲取國家秘密罪，非法出售試題、答案罪成，判囚6年，罰款31萬元（人民幣，下同，約34.8萬港元）。

外號叫「二師兄」的大江去年3月聯絡西安科技大學高新學院幹事阿浩，稱知道對方是二級建造師執業資格考試考點負責人，有機會接觸到試題，開價三場考試45萬元（約50.5萬港元），成功游說對方用手機拍下試題。大江提供塑封機、塑封袋、拍攝手機等設備，讓阿浩拍攝拆封後的試卷後再用塑封機重新密封。試卷內容幾經轉手，並經過層層分包銷售，到最後有的考生只需花費200元（約224港元）便可共享試題及答案。

公安機關網安支隊在網上巡查時發現，相關試題在考試前外洩，拉出這條特大考試作弊案犯罪鏈。公安機關去年10月將案件移送至宿城區檢察院審查，對阿浩、大江等27人提起公訴。除了大江外，阿浩因非法獲取國家秘密罪、非法出售試題罪成，判囚5年，罰款30萬元（約33.7萬港元）。其餘25人分別判囚拘役半年至4年半有期徒刑，罰款6,000元至24萬元（約6,730至27萬港元）不等。法院追繳、沒收涉案違法所得、犯罪工具，並根據犯罪情況決定對阿浩等人宣告職業禁止或者禁止令。